Brent может "покуситься" на уровень 57 - eToro

"Сегодня Brent может попытаться протестировать отметку 57 на докладе ОПЕК, которая представит данные по сокращению производства. Велика вероятность, что отчет будет носить еще более оптимистичный характер, чем сведения от МЭА, ведь производителям важно поддерживать цены на высоком уровне. В случае попыток пробоя психологического барьера цена может "покуситься" на уровень 57,40", - полагает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.