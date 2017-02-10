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10 февраля 2017 года 19:05
БКС поднял оценку GDR анализируемых девелоперов РФ, рейтинги прежние
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре ФГ. Рекомендации для этих бумаг остались без изменения: "покупать" для GDR ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon; "продавать" для GDR ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK). "Мы повышаем прогнозные цены бумаг девелоперов РФ в ожидании повышения спроса на недвижимость по мере восстановления экономики РФ, укрепления рубля и доступности ипотечного кредитования. ЛСР является нашим фаворитом благодаря высоким дивидендам и большей чувствительности к восстановлению макроэкономических показателей, Etalon также выглядит привлекательно, в то время как ГК "ПИК" переоценена. Ценовые уровни GDR ГК "ПИК" завышены и нерепрезентативны из-за крайне низкой ликвидности бумаги", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена ЛСР - 6,0 (текущая цена - 3,7), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Etalon - 5,4 (текущая цена - 3,9), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ПИК - 5,0 (текущая цена - 4,8), рекомендация - продавать.
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10 февраля 2017 года 17:43
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.10 февраля 2017 года 17:12
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.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
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