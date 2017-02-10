Повышательный тренд на российском рынке акций сохраняется, подталкиваемый фундаментальной дешевизной бумаг - УК "Райффайзен Капитал"

В пятницу, 10 февраля, российский фондовый рынок снижается на 0,7%, отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Антон Кравченко. Рубль укрепляется к доллару на 0,8% и к евро на 1% на фоне дорожающей на 1,5% нефти. Международное энергетическое агентство заявило, что уровень соблюдения квот членами ОПЕК составляет 90%, добыча ОПЕК сократилась на 1 млн баррелей в сутки, а в целом мировое предложение нефти упало на 1,5 млн баррелей в день.

"Индекс ММВБ опускается с к уровню 2150 – локальному минимуму января, - комментирует эксперт УК. - В целом же повышательный тренд на российском рынке сохраняется, подталкиваемый фундаментальной дешевизной российских бумаг, снижающейся инфляцией и растущей дивидендной доходностью. Сегодня в прессе появилась информация, что Минфин внёс в Правительство проект распоряжения, которое обязывает госкомпании платить дивиденды, исходя из чистой прибыли по международным стандартам отчётности. Основная загадка для инвесторов, сколько заплатит Газпром, учитывая его мегапроекты трубопроводов. Судя по коррекции, которая случилась в акциях Газпрома, рынок считает вероятность выплаты дивидендов больше 25% от чистой прибыли достаточно низкой. Данный вопрос будет решён весной этого года и в случае, если Газпром заплатит больше 25%, то акции стремительно подорожают. Сейчас же, если принять наиболее вероятным сценарий выплаты 25% прибыли, то акции Газпрома торгуются под дивидендную доходность 7%, что очень привлекательно относительно дивидендной доходности индекса ММВБ".

Сегодня в лидерах снижения акции Сбербанка, которые падают на 1,9%. Во вторник банк опубликовал сильную отчётность, поэтому текущую коррекцию в акциях банка сложно объяснить фундаментальными факторами. Лучше рынка торгуются акции Магнита, которые растут на 1,6% в отсутствие каких-либо новостей. Фундаментально акции Магнита смотрятся дороже, чем акции X5, учитывая равный мультипликатор капитализация/прибыль, но при этом темпы роста Магнита значительно ниже X5, указывает эксперт УК "Райффайзен Капитал".