.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар укрепляется в предвкушении «сюрприза» от Трампа - eToro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 февраля 2017 года 17:12
Доллар укрепляется в предвкушении «сюрприза» от Трампа - eToro
Доллар продолжает восхождение в тандеме с рисковыми активами, вдохновленными вчерашним анонсированием «феноменального» заявления от Трампа, напоминает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Также интерес к риску поддержали благоприятные данные из Китая, где импорт подскочил почти на 17%, а экспорт восстановился на 7,9% после падения на 6,2% в декабре. Ожидание шагов новой администрации Трампа в направлении внутренней политики вкупе с улучшением торговых показателей Поднебесной позволяет надеяться на ускорение темпов роста мировой экономики, поддерживая позитивные настроения на торговых площадках". Доллар получил свежий толчок к росту после того, как накануне президент Трамп пообещал в ближайшие недели представить налоговый план. Никаких подробностей по этому вопросу пока нет, но участники рынка, опираясь на предвыборные обещания республиканца, рассчитывают на внушительные налоговые послабления, которые потенциально поддержат экономику и откроют путь к более агрессивному ужесточению политики ФРС. Также на этом фоне у игроков есть надежда, что президент, наконец, переключится с протекционистских выпадов на внутренние экономические вопросы, что будет играть на руку национальной валюте и рисковым активам на глобальном уровне. "Впереди у USD/JPY и всего рынка в целом важное событие – сегодня и в эти выходные Трамп и японский премьер Абэ проведут двустороннюю встречу. Трейдеры гадают, какие темы будут затронуты в ходе беседы двух лидеров, и особенно участников рынка форекс волнует вопрос валютной политики. В свете недавней критики Трампа в адрес японских властей, которые, по его мнению, «играют валютой», есть некоторые опасения столкновения двух сторон по этому вопросу. Однако полагаем, что Абэ пойдет на уступки в данном аспекте, дабы не подставить под удар японско-американские отношения. Позитивный исход встречи также будет способствовать росту рынков и может усилить давление на USD/JPY, которая в этом случае начнет новую неделю с «бычьим» гэпом", - резюмирует эксперт eToro.
.
10 февраля 2017 года 17:43
"Цены на нефть заканчивают неделю восстановлением до уровня $56,6, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Основой для появления позитивных настроений у участников рынка стал выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. По данным отчета, ОПЕК выполняет свои... читать дальше
.10 февраля 2017 года 13:25
Нефть умеренно прибавляет в ожидании отчетов МЭА и ОПЕК и предварительных оценках по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодня дополнительно поддержку оказывает позитивная статистика по торговому балансу Китая, где все компоненты... читать дальше
.10 февраля 2017 года 10:48
"Нефть вчера продолжила отскакивать на волне позитива после прогноза Goldman Sachs о дефиците в первой половине этого года. Статистика по росту импорта сырой нефти Китаем также сыграла в плюс: +27,5% г/г, до 8,01 млн барр./день. Сегодня выйдет отчет МЭА, а в понедельник отчет ОПЕК, которые дадут... читать дальше
.10 февраля 2017 года 09:26
Рынок акций США завершил торги в четверг в "плюсе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно поднимаются в пятницу. Нефть слабо дорожает в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.10 февраля 2017 года 09:07
На рынке нефти преобладают покупки уже два дня подряд, но напора "быков" не хватает, чтобы вернуть Brent за пределы уровня 56 долларов/баррель, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Игнорируя американскую статистику по запасам, рынок терпеливо ждет доклада комитета... читать дальше
.09 февраля 2017 года 17:25
"Американская валюта преимущественно укрепляется против основных конкурентов, подпитываясь оптимистичными ожиданиями в отношении предстоящей встречи президента США Д. Трампа и японского премьера С. Абэ, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Также сил доллару придает... читать дальше
.09 февраля 2017 года 13:30
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:33
"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.