Пока наш фондовый рынок находится в "замороженном" состоянии - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс РТС пребывает у "нулевой зоны". На прошлой неделе произошло неожиданное снижение числа обращений за пособием по безработице в США почти до трехмесячного минимума. Сейчас самый длинный период (101 неделя), когда число обращений за пособием по безработице находится ниже 300 тысяч после 1970 года (тогда длительность такого периода достигла 161 недели). Не за горами повышение ставки ФРС США, что неблагоприятно для развивающихся рынков. Мы настроены оптимистично, но пока наш фондовый рынок находится в "замороженном" состоянии. Сигнал на дополнительный "замороз" - пробитие повышательного тренда 2175 на графике индекса ММВБ и возможное снижение до отметки 2136 пунктов. Но интуиция подсказывает, что весной рынок "разморозится", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.