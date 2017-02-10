На этой неделе рубль закончит торги чуть выше 59 к доллару - Локо-Банк

"Курс рубля сохраняет позиции вблизи 59 за доллар. В нынешней ситуации это неплохая новость для российской валюты, поскольку говорит о сигнализации, а не о "исчерпании возможностей для дальнейшего роста", на чем настаивают некоторые. Сейчас на рубль оказывается достаточно сильное давление. С одной стороны, мы видим интервенции ЦБ, некоторый избыток рублевой ликвидности и укрепление курса доллар, что негативно для рубля. С другой, цены на нефть восстановились после падения и также остаются стабильными. Но для рубля важнейшим фактором сейчас является приток спекулятивного капитала, в основном в рамках стратегии carry trade. Разница в ставках в РФ и на Западе все еще позволяет ее успешно принимать. Тем не менее, это усиливает волатильность рынка. Если сюда добавить колебания рынка нефти, то мы можем видеть в будущем достаточно ощутимые движения по рублю - вплоть до 1 руб. против доллара за торговую сессию. В такой ситуации вместе с давлением от интервенций уровни в районе 63-65 могут быть достигнуты значительно раньше, хотя это будет кратковременной ситуацией. В целом же на этой неделе рубль закончит торги чуть выше 59 к доллару, стабильность будет сохраняться на следующей неделе, но постепенная девальвация все же ожидается", - комментирует ситуацию заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.