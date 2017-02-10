К вечеру возможно ухудшение динамики российского рынка акций - ИК Еврофинансы

"Учитывая эффект пятницы и геополитические риски, допускаем (даже на фоне роста нефтяных цен) ухудшение динамики российского рынка акций к закрытию торгов", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.