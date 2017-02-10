Торговый диапазон на сегодня – 58,60-59,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии торговой сессии рубль продемонстрировал заметное укрепление против доллара – в район 58,70 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Впоследствии российская валюта отступила от своих максимумов, но по-прежнему торгуется на высоких значениях. С одной стороны, рубль поддерживают цены на нефть, с другой – участники рынка продолжают игры в керри-трейд, пользуясь высокими ставками в национальной валюте, что дает возможность неплохо заработать, инвестируя в долговые бумаги. Также положительное влияние оказывает и слабость позиций доллара на мировом валютном рынке, что обусловлено новыми заявлениями американского президента Д. Трампа и чиновников ФРС. Финансовые рынки достаточно бурно отреагировали на обещания Трампа предоставить «феноменальный» план сокращения налогов в ближайшее время. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер добавил, что налоговый план будет носить всеобъемлющий характер и включит в себя снижение налогов для физических и юридических лиц. В то же время чиновники ФРС продолжают комментировать перспективы денежно-кредитной политики. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что не стоит преувеличивать перспективы повышения ставки в следующем месяце. По его оценкам, темпы роста американской экономики недостаточно высокие для того, чтобы можно было ускориться в повышении ставок, и инфляция остается по-прежнему низкой. Он считает, что в этом году можно ограничиться одним повышением ставки. Такие прогнозы и планы работают не в пользу доллара. Рубль в ближайшее время останется стабильным. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,60-59,20 руб./долл.".