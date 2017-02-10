До конца дня рынок акций сохранит боковую или слабонегативную динамику - ИК "Фридом-Финанс"

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает, что до конца дня рынок сохранит боковую или слабонегативную динамику. Индекс ММВБ может потерять до 0,5%, до уровня 2160 п. хотя к вечеру не исключен отскок. Поводов для беспокойства нет, но чувствуется нежелание игроков оставлять длинные позиции на выходные. Основным сдерживающим фактором служит слабый внешний фон из-за плохих данных по торговому балансу Китая - он продолжил сокращаться в январе. В Европе выходит много макроэкономической статистики, но это не повлияет на общую картину. В США сегодня также ожидаются данные по ценам внешней торговли, но это не скажется на динамике рынков. Пятница, по-видимому, будет самым спокойным днем на этой неделе. В боковом тренде, соответственно, будут цена на нефть и курс USDRUB, ожидания по ним: $55,50 и 59 соответственно. Пара доллар-рубль явно нащупала дно, ниже которого не пойдет без резкого роста цены на нефть, это может побудить участников рынка начать, вслед за Минфином, покупать валюту.

Среди локальных событий - начало торгов акциями Детского мира, не очень хорошие новости по венесуэльским проектам Роснефти и отчетность АвтоВАЗа. Автозавод остается глубоко убыточным, несмотря на рост продаж на 4,8%, и вероятность, что убыток в этом году сократится хотя бы до 20 млрд руб., низкая, несмотря на то, что в кризис завод увеличивает долю рынка, а государство готово предоставить дополнительную помощь. Инвесторы практически не отреагировали на финансовые результаты, полагаю, что котировки будут стабильными на горизонте нескольких месяцев. Торги Детского Мира начались с небольшой коррекции. В первые дни активность спекулянтов будет сдерживать маркет-мейкер, эксперт ИК ожидает, что бумага будет торговаться вблизи 85 руб., но через 1-2 недели может пойти наверх. Во 2 эшелоне постепенно набирают ход бумаги Мостотреста, Г. Ващенко советует обратить на них внимание. Санкции на деятельность компании никак не повлияли. Драйвером может стать дивиденд, который ожидается в диапазоне 8-14 руб. на акцию в этом году, что дает доходность не менее 8%.

"Участники рынка пока не реагируют на появившиеся в лентах новости о проблемах Роснефти в Венесуэле. Я не исключаю, что позже негатив будет отыгран, и на этом фоне акции могут скорректироваться до 350-360 руб. Самое плохое состоит в том, что из-за нестабильной ситуации в этой стране проблемы могут появиться и у других росийских компаний и банков, в т.ч., Газпромнефти. Суммарно во все российские проекты в энергетической и финансовой сферы инвестировано порядка $13 млрд. Пока ситуация не носит катастрофического или угрожающего характера, но риски работы там возрастают", - заключает эксперт ИК "Фридом-Финанс".