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10 февраля 2017 года 14:58
До конца дня рынок акций сохранит боковую или слабонегативную динамику - ИК "Фридом-Финанс"
Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает, что до конца дня рынок сохранит боковую или слабонегативную динамику. Индекс ММВБ может потерять до 0,5%, до уровня 2160 п. хотя к вечеру не исключен отскок. Поводов для беспокойства нет, но чувствуется нежелание игроков оставлять длинные позиции на выходные. Основным сдерживающим фактором служит слабый внешний фон из-за плохих данных по торговому балансу Китая - он продолжил сокращаться в январе. В Европе выходит много макроэкономической статистики, но это не повлияет на общую картину. В США сегодня также ожидаются данные по ценам внешней торговли, но это не скажется на динамике рынков. Пятница, по-видимому, будет самым спокойным днем на этой неделе. В боковом тренде, соответственно, будут цена на нефть и курс USDRUB, ожидания по ним: $55,50 и 59 соответственно. Пара доллар-рубль явно нащупала дно, ниже которого не пойдет без резкого роста цены на нефть, это может побудить участников рынка начать, вслед за Минфином, покупать валюту. Среди локальных событий - начало торгов акциями Детского мира, не очень хорошие новости по венесуэльским проектам Роснефти и отчетность АвтоВАЗа. Автозавод остается глубоко убыточным, несмотря на рост продаж на 4,8%, и вероятность, что убыток в этом году сократится хотя бы до 20 млрд руб., низкая, несмотря на то, что в кризис завод увеличивает долю рынка, а государство готово предоставить дополнительную помощь. Инвесторы практически не отреагировали на финансовые результаты, полагаю, что котировки будут стабильными на горизонте нескольких месяцев. Торги Детского Мира начались с небольшой коррекции. В первые дни активность спекулянтов будет сдерживать маркет-мейкер, эксперт ИК ожидает, что бумага будет торговаться вблизи 85 руб., но через 1-2 недели может пойти наверх. Во 2 эшелоне постепенно набирают ход бумаги Мостотреста, Г. Ващенко советует обратить на них внимание. Санкции на деятельность компании никак не повлияли. Драйвером может стать дивиденд, который ожидается в диапазоне 8-14 руб. на акцию в этом году, что дает доходность не менее 8%. "Участники рынка пока не реагируют на появившиеся в лентах новости о проблемах Роснефти в Венесуэле. Я не исключаю, что позже негатив будет отыгран, и на этом фоне акции могут скорректироваться до 350-360 руб. Самое плохое состоит в том, что из-за нестабильной ситуации в этой стране проблемы могут появиться и у других росийских компаний и банков, в т.ч., Газпромнефти. Суммарно во все российские проекты в энергетической и финансовой сферы инвестировано порядка $13 млрд. Пока ситуация не носит катастрофического или угрожающего характера, но риски работы там возрастают", - заключает эксперт ИК "Фридом-Финанс".
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10 февраля 2017 года 13:25
Нефть умеренно прибавляет в ожидании отчетов МЭА и ОПЕК и предварительных оценках по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодня дополнительно поддержку оказывает позитивная статистика по торговому балансу Китая, где все компоненты... читать дальше
.10 февраля 2017 года 10:48
"Нефть вчера продолжила отскакивать на волне позитива после прогноза Goldman Sachs о дефиците в первой половине этого года. Статистика по росту импорта сырой нефти Китаем также сыграла в плюс: +27,5% г/г, до 8,01 млн барр./день. Сегодня выйдет отчет МЭА, а в понедельник отчет ОПЕК, которые дадут... читать дальше
.10 февраля 2017 года 09:26
Рынок акций США завершил торги в четверг в "плюсе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно поднимаются в пятницу. Нефть слабо дорожает в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.10 февраля 2017 года 09:07
На рынке нефти преобладают покупки уже два дня подряд, но напора "быков" не хватает, чтобы вернуть Brent за пределы уровня 56 долларов/баррель, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Игнорируя американскую статистику по запасам, рынок терпеливо ждет доклада комитета... читать дальше
.09 февраля 2017 года 17:25
"Американская валюта преимущественно укрепляется против основных конкурентов, подпитываясь оптимистичными ожиданиями в отношении предстоящей встречи президента США Д. Трампа и японского премьера С. Абэ, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Также сил доллару придает... читать дальше
.09 февраля 2017 года 13:30
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:33
"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг. читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:15
В среду рынок нефти в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза "быки" "подбросили" цены выше 55,50 за баррель Brent. По данным... читать дальше
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