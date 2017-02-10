У Brent пока нет предпосылок покинуть торговый диапазон $54-57 - "Нордеа Банк"

Нефть умеренно прибавляет в ожидании отчетов МЭА и ОПЕК и предварительных оценках по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодня дополнительно поддержку оказывает позитивная статистика по торговому балансу Китая, где все компоненты превзошли прогнозные ожидания и воспринимаются как меньший/более слабый сигнал по замедлению экономики Поднебесной. В целом фокус рынка смещается на детали отчета ОПЕК в начале следующей недели и диспозицию американской валюты (на следующей неделе дважды выступит Дж. Йеллен), при этом пока предпосылок покинуть торговый диапазон $54-57 по Brent не прослеживается".