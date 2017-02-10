Рассчитываем на подъём индекса ММВБ к 2200 п. - ВТБ 24

"Заявление президента США о намерении в течении 2-3 недель представить план налоговой реформы не только вытолкнуло американские фондовые индексы на новые максимумы, но и заряжает оптимизмом глобальные рынки, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Обозначение срока обнародования предложения по смягчению налоговой нагрузки на бизнес возвращает уверенность инвесторам в том, что предвыборная риторика Д. Трампа в отношении фискальной политики начнёт воплощаться в жизнь. В последние недели появились серьёзные сомнения в том, что это удастся сделать, но президент обозначил конкретные, и что более важно очень близкие сроки. Тем самым были сняты сомнения «быков» на фондовых площадках. Идея снижения налогового бремени на американский бизнес, рост корпоративных прибылей, ускорение темпов роста экономики США, а вслед за ней и развивающихся стран, получила новый импульс. Японский Nikkei-225 растёт более чем на 2%. Позитивные настроения на азиатских площадках усиливают также данные по темпам роста китайского экспорта в январе (+15.9% г/г)".

Что касается российского рынка акций, то на фоне вернувшейся под уровень $56 нефти и положительной динамики мировых фондовых индексов, по мнению эксперта банка, стоит рассчитывать на развитие попыток отыграть понесённые с начала недели потери.

"Рассчитываем на подъём к 2200 по Индексу ММВБ. Обращаем внимание на то, что акции Магнита в ходе вчерашних торгов росли уверенно (+3%) против падающего рынка. Тот, кто вёл себя уверенно в условиях падающего рынка, обещает выглядеть лучше и при его росте. Аналогичная история и с «префами» Ростелекома, оттолкнувшимися после длительной консолидации от линии поддержки своего 2-летнего повышательного тренда", - заключает С. Клещев.