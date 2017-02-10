Sberbank CIB прекращает анализ Уралкалия, отзывает оценки и рекомендации для его акций

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, прекращает анализ "Уралкалия" (MOEX: URKA), сообщается в обзоре инвестбанка.

"После нескольких программ обратного выкупа акций "Уралкалия" в 2015-2016 годах их доля в свободном обращении сильно сократилась и сейчас составляет всего около 5,6%, что сильно ограничивает уровень ликвидности акций компании. Мы прекращаем аналитическое освещение "Уралкалия" и отзываем прогнозную стоимость и рекомендацию для его бумаг", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Уралкалия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 136,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "продавать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 169,3 рубля за штуку.