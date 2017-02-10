На рынке акций ожидаем "боковое" движение в течение дня -ИК "Риком-Траст"

"Сегодня на российском рынке мы ожидаем "боковое" движение в течение дня под влиянием коррекции "коротких" позиций. Сегодня индекс ММВБ может вырасти до уровня 2180 пунктов, индекс РТС вырастет до 1170-1175 пунктов вследствие понижения пары доллар/рубль в район 59-59,5 на ожиданиях дальнейшего замедления инфляции", - указывают специалисты ИК "Риком-Траст".