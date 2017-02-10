Нефть рискует вновь оказаться под давлением - Промсвязьбанк

"Нефть вчера продолжила отскакивать на волне позитива после прогноза Goldman Sachs о дефиците в первой половине этого года. Статистика по росту импорта сырой нефти Китаем также сыграла в плюс: +27,5% г/г, до 8,01 млн барр./день. Сегодня выйдет отчет МЭА, а в понедельник отчет ОПЕК, которые дадут первую оценку по сокращению добычи странами ОПЕК+. В конце следующей недели пройдет заседание Комиссии по добыче, где цифры будут уже обнародованы официально. Сюрпризов мы не ждем, поэтому нефть рискует вновь оказаться под давлением", – комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.