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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль продолжает смотреть в сторону укрепления - Росбанк
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10 февраля 2017 года 10:31
Рубль продолжает смотреть в сторону укрепления - Росбанк
"На российском валютном рынке продолжается "штиль" с крайне низкими оборотами торгов. Насколько можно судить по первым 3 дням покупок валюты со стороны ЦБ в интересах Минфина, данное вмешательство никаких не сказалось на динамике торгов. Более того, рубль продолжает смотреть в сторону укрепления, поддерживаемый, в том числе высокими процентными ставками в РФ – на фоне отсутствия явной жесткости в последнем пресс-релизе ФРС. Вчера Э.Набиуллина, глава ЦБ, намекнула, что при возобновлении смягчения ДКП величина понижений ключевой ставки может быть 25 бп, а не 50 бп и более, как в прошлые годы, что будет способствовать более плавному сокращению процентного дифференциала между Россией и развитыми странами", - отмечают специалисты Росбанка.
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10 февраля 2017 года 13:25
Нефть умеренно прибавляет в ожидании отчетов МЭА и ОПЕК и предварительных оценках по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодня дополнительно поддержку оказывает позитивная статистика по торговому балансу Китая, где все компоненты... читать дальше
.10 февраля 2017 года 10:48
"Нефть вчера продолжила отскакивать на волне позитива после прогноза Goldman Sachs о дефиците в первой половине этого года. Статистика по росту импорта сырой нефти Китаем также сыграла в плюс: +27,5% г/г, до 8,01 млн барр./день. Сегодня выйдет отчет МЭА, а в понедельник отчет ОПЕК, которые дадут... читать дальше
.10 февраля 2017 года 09:26
Рынок акций США завершил торги в четверг в "плюсе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно поднимаются в пятницу. Нефть слабо дорожает в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.10 февраля 2017 года 09:07
На рынке нефти преобладают покупки уже два дня подряд, но напора "быков" не хватает, чтобы вернуть Brent за пределы уровня 56 долларов/баррель, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Игнорируя американскую статистику по запасам, рынок терпеливо ждет доклада комитета... читать дальше
.09 февраля 2017 года 17:25
"Американская валюта преимущественно укрепляется против основных конкурентов, подпитываясь оптимистичными ожиданиями в отношении предстоящей встречи президента США Д. Трампа и японского премьера С. Абэ, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Также сил доллару придает... читать дальше
.09 февраля 2017 года 13:30
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:33
"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг. читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:15
В среду рынок нефти в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза "быки" "подбросили" цены выше 55,50 за баррель Brent. По данным... читать дальше
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