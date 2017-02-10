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10 февраля 2017 года 10:19
В настоящий момент активы отечественного фондового рынка остаются недооцененными - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
На взгляд аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Якушева, в настоящий момент активы отечественного фондового рынка продолжают оставаться недооцененными. Причем, они недооценены не только по сравнению с аналогичными активами экономически развитых стран, но и по сравнению с ценными бумагами, обращающимися на других развивающихся рынках. В качестве самого свежего примера можно привести готовящееся IPO «Детского мира» – иностранные организаторы размещения оценили нижнюю границу капитализации лидера национального рынка товаров для детей почти вдвое ниже по сравнению с их российским коллегами. Почему так происходит? Ведь внешний долг России сегодня невелик, а золотовалютные резервы Центробанка за прошлый год выросли на 5% и почти достигли 400 млрд долларов. "Проще всего было бы объяснить происходящее падением нефтяных цен и западными санкциями, однако это только часть проблемы, - подчеркивает эксперт ИК. - К тому же за два года Россия добилась высоких успехов в импортозамещении, а стоимость нефти в последнее время демонстрирует тенденцию к росту. Объяснение следует искать во внутрироссийском структурном кризисе. Он начал набирать обороты еще до 2014 года. Обвал цен на энергоносители только подтвердил, что прежняя модель роста за счет экспорта сырья себя исчерпала. К тому же руководство страны постоянно оттягивает начало структурных реформ, предпочитая развитию внутреннюю стабильность. И в предвыборном 2017 году также не стоит ожидать прорывных решений, поскольку они предусматривают непопулярные меры. Таким образом, на отечественном фондовом рынке велико влияние внешних факторов политического характера, и это должны учитывать инвесторы, планирующие приобретать российские активы". Отдельно эксперт остановился на ценных бумагах компаний нефтяного сектора. Сегодня поддержку им оказывает решение ОПЕК сократить ежедневные объемы добычи нефти. И пока эта договоренность выполняется. Таким образом, на протяжении трех месяцев (до мая, когда страны нефтяного картеля будут принимать решение о продлении или отмене моратория) стоит ожидать постепенного роста стоимости нефти, что создает предпосылки для возможного роста нефтяных ценных бумаг. "Стоит обратить внимание на ценные бумаги аграрных компаний. Импортозамещение, о положительном влиянии которого было сказано выше, позволило АПК в 2016 году вырасти на 4%, – и это едва ли не единственный растущий сектор российской экономики, - продолжает анализ О. Якушев. - К тому же поддержку агропрому оказывают на самом высоком уровне в целях расширения международных рынков сбыта российской аграрной продукции. В качестве примера можно привести предварительные договоренности об увеличении поставок российского зерна в страны Латинской Америки (Бразилия, Уругвай), а также продолжающиеся переговоры о допуске российских компаний на мясной рынок Китая, крупнейшего в мире потребителя свинины и говядины. Использование валюты в качестве средства защиты от инфляции нам представляется сомнительным решением. Однако доллары можно использовать для покупки ценных бумаг, номинированных в валюте – как акций иностранных корпораций, так и еврооблигаций, выпущенных отечественными компаниями. Евробонды российских банков обещают годовую доходность в среднем в 3 раза выше, чем ставки по валютным депозитам в этих же банках. Остается добавить, что в 2017 году эксперты ожидают оживления на валютном долговом рынке, поскольку этому способствует текущий приемлемый уровень заимствования". Что касается российского рубля, то в начале года агентство Bloomberg отнесло его к сильным валютам, выбрав в качестве критерия оценки рост стоимости по отношению к доллару США. Такое же мнение сложилось у аналитиков Society General и Credit Suisse. Потенциал укрепления рубля в первом полугодии оценивался в 6.5%. Однако это было до того, как Минфин и ЦБ РФ стали проводить финансовую политику, которая в перспективе должна привести к ослаблению рубля приблизительно на 10%, уточняет эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
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