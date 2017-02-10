Российские фондовые индексы сегодня продемонстрируют рост - Алор Брокер

"Российские индексы, демонстрирующие снижение всю неделю, сегодня на благоприятном внешнем фоне продемонстрируют рост. Не стоит забывать, что осторожные инвесторы предпочтут зафиксировать доход от "коротких" позиций, которые принесли за эту неделю неплохой доход. Транснефть - 8%, Северсталь - 4,82%, Роснефть - 4,4%, Газпром - 4,5 %. Российские экспортеры продолжают оставаться под давлением из-за слишком крепкого рубля, хотя сегодня они также имеют шансы на рост на фоне общей позитивной динамики фондового рынка. Среди бумаг мы бы отметили акции Сбербанка, ВТБ, МТС", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.