Сегодня возможно полноценное повышение по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Внешний фон в целом позволяет говорить о возможности полноценного повышения по индексу РТС. Хотя слабая активность покупателей последних торговых дней несколько настораживает. По итогам квартальной ребалансировки состав индекса MSCI Russia Standart не изменился. Эта новость должна позитивно сказаться на аутсайдере последних дней - котировках акций Газпрома. Также стоит обратить внимание среднесрочным инвесторам на бумаги Русала и Фосагро. Текущие ценовые уровни кажутся хорошим моментом для увеличения среднесрочных позиций", - полагает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.