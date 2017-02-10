Индекс ММВБ может подняться в район 2185-2190 пунктов - Промсвязьбанк

"Мы полагаем, что сегодня на российском фондовом рынке вероятна реализация повышательной коррекции к снижению, наблюдавшемуся на протяжении всей этой недели. Факторами роста могут выступить близость сильного уровня поддержки, улучшение динамики цен на нефть и имеющиеся предпосылки для повышения "аппетита" к риску в глобальных активах. На этом фоне индекс ММВБ может подняться в район 2185-2190 пунктов, "лучше рынка" могут быть акции банков и электроэнергетика, а также потребсектор", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.