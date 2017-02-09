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09 февраля 2017 года 18:20

Рост на российском рынке акций временно прекратился - УК "Райффайзен Капитал"

"Рост на российском рынке, по крайней мере, временно, прекратился, - отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Михаил Кузин. - С 27 января, когда рынок достиг локального максимума в 2266 пунктов, индекс ММВБ опустился к сегодняшнему дню на 100 пунктов и находится на уровне 2166. Частично это движение можно объяснить укреплением рубля. Котировки доллара опустились ниже 59 руб./$ несмотря на обещания Минфина начать покупки валюты для пополнения резервов. Нефть прибавляет сегодня около 1%, апрельский фьючерс Брент торгуется на уровне $55,7. Даже вчерашний не слишком позитивный отчет по американскому нефтяному рынку не мешает росту котировок. Тем временем за последнюю неделю добыча на сланце добавила еще 73 тыс. бар. в сутки, всего с начала года она выросла больше чем на 200 тыс. бар., а с минимума в сентябре добыча на континенте в США выросла на 491 тыс. бар. Рывок более чем впечатляющий и добавляющий головной боли членам ОПЕК и присоединившимся к их соглашению независимым странам".

Особняком на рынке акций сегодня выделяются SPO Фосагро: акции просели от вчерашнего закрытия на 5,2% на Московской бирже. Также торгуется в минусе и Северсталь (-3%), объявившая о размещении конвертируемых облигаций на $250 млн.

Также рынок наблюдает за возможным изменением структуры индекса MSCI 10/40, вес в котором может сократиться у Магнита и вырасти у Новатэка. Вес Газпрома также ожидает снижения, что уже привело к коррекции в акциях. Акции Русала снижаются несколько дней подряд после очень мощного роста с начала года (+40%).

Американские индексы остаются в районе своих рекордных значений, волатильность находится на низких уровнях. Новостной фон по первым решениям президента Трампа на посту постепенно утихает, а обсуждение иммиграционных запретов не очень волнует рынки, они хотят получить более четкую картину предлагаемых Трампом налоговых послаблений и фискального стимулирования. В том числе от более ясного представления по этим вопросам будет зависеть и ожидания по действиям ФРС по ужесточению монетарной политики.

Опубликовано: /УК "Райффайзен Капитал" (Райффайзен Капитал УК)/
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