.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост на российском рынке акций временно прекратился - УК "Райффайзен Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 февраля 2017 года 18:20
Рост на российском рынке акций временно прекратился - УК "Райффайзен Капитал"
"Рост на российском рынке, по крайней мере, временно, прекратился, - отмечает портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Михаил Кузин. - С 27 января, когда рынок достиг локального максимума в 2266 пунктов, индекс ММВБ опустился к сегодняшнему дню на 100 пунктов и находится на уровне 2166. Частично это движение можно объяснить укреплением рубля. Котировки доллара опустились ниже 59 руб./$ несмотря на обещания Минфина начать покупки валюты для пополнения резервов. Нефть прибавляет сегодня около 1%, апрельский фьючерс Брент торгуется на уровне $55,7. Даже вчерашний не слишком позитивный отчет по американскому нефтяному рынку не мешает росту котировок. Тем временем за последнюю неделю добыча на сланце добавила еще 73 тыс. бар. в сутки, всего с начала года она выросла больше чем на 200 тыс. бар., а с минимума в сентябре добыча на континенте в США выросла на 491 тыс. бар. Рывок более чем впечатляющий и добавляющий головной боли членам ОПЕК и присоединившимся к их соглашению независимым странам". Особняком на рынке акций сегодня выделяются SPO Фосагро: акции просели от вчерашнего закрытия на 5,2% на Московской бирже. Также торгуется в минусе и Северсталь (-3%), объявившая о размещении конвертируемых облигаций на $250 млн. Также рынок наблюдает за возможным изменением структуры индекса MSCI 10/40, вес в котором может сократиться у Магнита и вырасти у Новатэка. Вес Газпрома также ожидает снижения, что уже привело к коррекции в акциях. Акции Русала снижаются несколько дней подряд после очень мощного роста с начала года (+40%). Американские индексы остаются в районе своих рекордных значений, волатильность находится на низких уровнях. Новостной фон по первым решениям президента Трампа на посту постепенно утихает, а обсуждение иммиграционных запретов не очень волнует рынки, они хотят получить более четкую картину предлагаемых Трампом налоговых послаблений и фискального стимулирования. В том числе от более ясного представления по этим вопросам будет зависеть и ожидания по действиям ФРС по ужесточению монетарной политики.
- RFC_170209.zip (Размер - 8kb)
.
09 февраля 2017 года 17:25
"Американская валюта преимущественно укрепляется против основных конкурентов, подпитываясь оптимистичными ожиданиями в отношении предстоящей встречи президента США Д. Трампа и японского премьера С. Абэ, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Также сил доллару придает... читать дальше
.09 февраля 2017 года 13:30
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:33
"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг. читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:15
В среду рынок нефти в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза "быки" "подбросили" цены выше 55,50 за баррель Brent. По данным... читать дальше
.08 февраля 2017 года 18:20
Спрос на акции российских компаний со стороны нерезидентов продолжает расти, сказал в интервью "Интерфаксу" старший трейдер "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев. При этом он отметил, что российские инвесторы, напротив, стали более осторожны по отношению к акциям российских компаний, так как им сложно... читать дальше
.08 февраля 2017 года 17:40
"С начала недели цены на нефть демонстрировали снижение и к среде скорректировались до уровня $55, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Поводом для понижательной ценовой динамики стал слабый новостной фон с одновременным укреплением американской валюты. Предварительные данные по... читать дальше
.08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 11:35
"Сегодня с утра доходность UST-10 находится вблизи отметок в 2,38%-2,39% годовых, а нефть Brent пытается стабилизироваться выше значения 54,5 доллара за баррель. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных изменений котировок суверенных евробондов России, которое может ограничиться восстановлением... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.