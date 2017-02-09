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09 февраля 2017 года 17:55
На фоне очень крепкого рубля и "нелогично" устойчивых цен на нефть российский фондовый рынок выглядит откровенно слабо - "Оргбанк"
"На фоне (вопреки ожиданиям) очень крепкого рубля и "нелогично" устойчивых цен на нефть российский фондовый рынок выглядит откровенно слабо, - констатирует трейдер Оргбанка Алексей Муркин. - Индекс ММВБ торгуется вблизи минимумов с начала зимы. Давление на рынке из-за разочарования игроков в скорой отмене санкций и сомнений в щедрых дивидендах многочисленных госкомпаний было усилено продажами акций Газпрома вследствие фактически неизбежного уменьшения доли в индексе MSCI. Также, возможно, чтобы не быть исключенным из данного индекса мажоритарии ФосАгро продали по ускоренной подписке пакет акций ниже рынка. В итоге акции упали на 5% до уровня цены сделки (2550 руб.). Порядка 5% падали акции Северстали на фоне выпуска конвертируемых облигаций и делистинга Nord Gold на лондонской бирже, однако часть падения была отыграна. Акции ТМК не могут восстановиться после проведенного SPO с дисконтом к рынку. Похоже, что рынок уже приближается к адекватным ценам, что и вызывает активность на рынке SPO". Также эксперт указывает, что лучше рынка выглядят "отстающие" акции КАМАЗа на фоне улучшения фундаментальных факторов и Ростелеком "преф" (игроки "вспомнили" про неплохую дивидендную доходность). Ростелеком "обычка" смотрится гораздо слабее, невзирая на повышение рекомендации от Райфайзенбанка до "покупать". Неплохо выглядят акции ММК в ожидании включения в индекс MSCI. "В целом, в отсутствии интересных идей, ребалансировка индекса MSCI (результаты будут известны завтра, возможны сюрпризы) будет в ближайшие дни оказывать влияние на котировки и "счастливчиков", и "неудачников"", - резюмирует эксперт банка.
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09 февраля 2017 года 17:25
"Американская валюта преимущественно укрепляется против основных конкурентов, подпитываясь оптимистичными ожиданиями в отношении предстоящей встречи президента США Д. Трампа и японского премьера С. Абэ, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Также сил доллару придает... читать дальше
.09 февраля 2017 года 13:30
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:33
"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг. читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:15
В среду рынок нефти в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза "быки" "подбросили" цены выше 55,50 за баррель Brent. По данным... читать дальше
.08 февраля 2017 года 18:20
Спрос на акции российских компаний со стороны нерезидентов продолжает расти, сказал в интервью "Интерфаксу" старший трейдер "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев. При этом он отметил, что российские инвесторы, напротив, стали более осторожны по отношению к акциям российских компаний, так как им сложно... читать дальше
.08 февраля 2017 года 17:40
"С начала недели цены на нефть демонстрировали снижение и к среде скорректировались до уровня $55, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Поводом для понижательной ценовой динамики стал слабый новостной фон с одновременным укреплением американской валюты. Предварительные данные по... читать дальше
.08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 11:35
"Сегодня с утра доходность UST-10 находится вблизи отметок в 2,38%-2,39% годовых, а нефть Brent пытается стабилизироваться выше значения 54,5 доллара за баррель. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных изменений котировок суверенных евробондов России, которое может ограничиться восстановлением... читать дальше
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