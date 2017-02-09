Если нефть марки Brent попытается отыграть отметку 56 долларов, покупатели вернуться в российские акции - ИК "ФИНАМ"

"Во второй половине дня рынки будут отыгрывать данные из США. В остальном же необходимо отметить, что наши игроки не смогут долго игнорировать рост рынка энергоносителей, и в случае, если нефть марки Brent попытается отыграть отметку 56 долларов, покупатели вернуться в российские акции, что позволит основным индексам отыграть большую часть потерь и, возможно, выйти на положительную территорию к концу сессии", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.