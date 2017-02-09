Рынок акций рискует закрыть день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций рискует закрыть день в "минусе" даже при растущей нефти. Тон заявлений представителей администрации США пока не внушает больших надежд на то, что ограничительные меры будут сняты, а отношения между РФ и США выйдут на продуктивный уровень. К тому же на рынке давно назрела необходимость коррекции до более "здоровых" уровней, где вновь вернётся покупательский интерес", - считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.