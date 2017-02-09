Во второй половине четверга на российском рынке акций вероятна консолидация индексов - Dukascopy Bank SA

"По итогам первой половины торговой сессии четверга, 9 февраля, российские индексы акций снижаются вслед за акциями нефтегазовых компаний. Так, индекс ММВБ теряет 1,1%, опустившись до 2165 пунктов, а индекс РТС снижается на 0,5%. Во второй половине дня на российском рынке акций вероятна консолидация индексов вблизи текущих ценовых уровней. Впрочем, публикация еженедельной статистки по количеству обратившихся за пособием по безработице в США может сопровождаться волатильностью котировок", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.