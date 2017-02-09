Собственники компаний пользуются благоприятной конъюнктурой для выхода из бумаг в деньги - ВТБ 24

"Собственники компаний пользуются благоприятной конъюнктурой для выхода из бумаг в деньги, - отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Наглядное подтверждение тезиса о том, что российский рынок акций уже не стоит считать уж слишком дешёвым. Следует понимать, что указанная сумма была изъята со вторичного рынка или из тех лимитов, которые могли быть использованы для покупки российского риска на вторичном рынке. Таким образом, IPO/SPO стоит рассматривать не только как сигнал о достижении рынком определённых ценовых уровней, на которых происходит активизация продавцов из числа стратегических инвесторов. Этот процесс напрямую влияет на сокращение спроса на вторичном рынке, и может даже приводить к увеличению продаж в «фишках» для высвобождения денежных средств под новые размещения".

Индекс ММВБ достиг отметки 2190 пунктов, которую аналитик ВТБ 24 рассматривает как нижнюю границу для недельного торгового диапазона. Вечерний подъём по нефти оказал поддержку рынку. Эксперт полагает, что имеются все основания рассчитывать на сохранение диапазона котировок Brent $53-57 в ближайшее время. В свете таких перспектив, потенциал для снижения российского рынка акций также выглядит ограниченным. Минимум января – район 2140 пунктов – обозначает возможную глубину коррекции. Чтобы увидеть более агрессивные продажи по акциям, необходимо уход по нефти ниже $53.

"Сегодня ждём объявления квартальных изменений в базе расчёта MSCI Russia. Основная интрига разворачивается в борьбе за 4 место в MSCI Russia 10/40, ребалансировка которого пройдёт через 2 недели. НОВАТЭК пока что лидирует, опережая Магнит на 2.5 п.п. в динамике котировок акций. Сохранение преимущества обеспечит практически удвоение веса акций НОВАТЭК в данном фондовом индикаторе, что повлечёт за собой мощный разовый приток капитала в бумаги газовой компании", - заключает В. Клещев.