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09 февраля 2017 года 13:30
Ускорение падения доллара мы ждем в четверг и пятницу - ВТБ 24
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду неудивителен, ведь серия размещений этой недели Казначейства США все еще продолжается, в частности, в среду размещается 10-летних нот на 23 млрд долл., а в четверг 30-летних бондов на 15 млрд долл.. Но основные объемы идут в первые два дня размещений, на третий доллар бывает уже в меньшей степени связан. Часто бывает, что только-только заканчивается аукцион в 21.00 Мск и доллар тут же начинает падать. Для нас важно, что в среду евро-доллар снижение остановил и отскочил снова к 1.07. Ускорение падения доллара, как мы упоминали, мы ждем в четверг и пятницу. Скажем, в четверг подняться по евро-доллару чуть выше 1.08, а в пятницу показать уже крупный рост к 1.10. Что касается рублевых пар, то за понедельник и вторник нефть провалилась с 57 до 54.50, из-за чего рубль попал под давление, а доллар-рубль поднимался до 59.52, но поскольку нефть в среду на доллар отскочила, к 55.50, то и рубль возвращался к 59.10. Нефть в рублях торгуется в моменте 3284, ниже условно удовлетворительного уровня 3300, так что рубль несколько сейчас переоценен к нефти, все-таки нефть упала сильнее. Но это все детали. Если на международном рынке доллар возобновит падение, нефть пойдет обновлять максимумы. Цели у нас все те же на 1 кв., 55 по доллар-рублю и 1.15 по евро-доллару при евро-рубле стоящем на месте в районе 63".
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09 февраля 2017 года 10:33
"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг. читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:15
В среду рынок нефти в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза "быки" "подбросили" цены выше 55,50 за баррель Brent. По данным... читать дальше
.08 февраля 2017 года 18:20
Спрос на акции российских компаний со стороны нерезидентов продолжает расти, сказал в интервью "Интерфаксу" старший трейдер "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев. При этом он отметил, что российские инвесторы, напротив, стали более осторожны по отношению к акциям российских компаний, так как им сложно... читать дальше
.08 февраля 2017 года 17:40
"С начала недели цены на нефть демонстрировали снижение и к среде скорректировались до уровня $55, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Поводом для понижательной ценовой динамики стал слабый новостной фон с одновременным укреплением американской валюты. Предварительные данные по... читать дальше
.08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 11:35
"Сегодня с утра доходность UST-10 находится вблизи отметок в 2,38%-2,39% годовых, а нефть Brent пытается стабилизироваться выше значения 54,5 доллара за баррель. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных изменений котировок суверенных евробондов России, которое может ограничиться восстановлением... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:44
Падение евро/доллара ниже 1,07 – сигнал о грядущем ускорении роста. После того, как во вторник пара евро/доллар отскочила от 1,07 до 1,0750, в среду уже после полуночи началось новое падение, в результате чего пара евро/доллар падала до 1,0655. В принципе, отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев,... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:31
"Нефть вчера продолжила корректироваться, на сегодняшнее утро фьючерс ушел ниже $55/баррель на фоне крепкого доллара и сомнений относительно эффективности действий ОПЕК+ для рынка в ближайшей перспективе ввиду угрозы роста добычи сланцевой нефти в США. Запасы сырой нефти, по данным от API,... читать дальше
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