Ожидаемый краткосрочный диапазон пары USD/RUB - 58,5/70-59,5 - "Нордеа Банк"

"Рубль сохраняет сдержанный оптимизм и пытается разменять уровень 59 в паре с долларом. Нейтральный внешний фон, восстановление нефтяных цен, а также вчерашние размещения ОФЗ и депозитный аукцион ЦБ - все эти факторы продолжают оказывать поддержку рублю. В краткосрочной перспективе картина рынка вряд ли существенно изменится, ожидаемый краткосрочный диапазон пары USD/RUB - 58,5/70-59,5. До конца текущей недели новостной фон останется достаточно скудным и вряд ли "раскачает" рынок. В то время как предстоящая неделя должна быть куда более насыщенной: статистики будет больше, выйдет отчет ОПЕК, дважды выступит глава ФРС и начнется февральский налоговый период", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.