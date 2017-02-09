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09 февраля 2017 года 13:45
Индекс ММВБ по результатам торгов останется в пределах 2190-2200 п. - ИК "Фридом-Финанс"
"ЦБ вновь не сообщал об объемах интервенций на открытом рынке, а нефть выросла до $55,55 несмотря на увеличение запасов, - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Это подтолкнуло курс USD/RUB вниз, к отметке 59. Торговая активность на валютном рынке пока низкая, ожидаю, что до конца дня перемен не произойдет. Факторы, которые оказывают влияние на курс сейчас довольно слабые. На фондовом рынке день начался с коррекции Северстали после сообщения о делистинге NordGold. Новость не стала полной неожиданностью для инвесторов, но тем не менее поспешность, с которой Северсталь проводит эту операцию, огорчила участников рынка, и бумаги самой Северстали сразу на открытии упали почти на 5%. К аутсайдерам также присоединились бумаги Фосагро, их падение вызвала новость о продаже акционером 4,5% бумаг после SPO. Не исключено, что слух об этом распространился раньше, поскольку бумаги падают уже несколько дней подряд. Уровнем поддержки по ним видится 2500 руб., который может быть достигнут в ближайшие дни. От этого уровня рекомендуется покупать бумагу со спекулятивными целями. А Северсталь пробила поддержку, и с технической точки зрения ближайшей целью коррекции может стать отметка 850 руб. на горизонте недели". Динамика остальных бумаг остается разнонаправленной вследствие низкой активности и слабого фона. У эксперт есть надежда на отскок Газпрома, акции которого вчера достаточно сильно скорректировались на большом объеме, что было вызвано новостью о возможном снижении доли в индексе MSCI. "Полагаю, что если информация подтвердится, то она уже не будет отыграна так резко, и вероятнее всего, в бумаге произойдет отскок в пределах 1%. Кстати, доля Фосагро в этом индексе также может быть изменена сторону понижения. Ожидаю, что падение приостановится и в бумагах Транснефти. По индексу ММВБ ожидания на конец дня: 2190-2200 п.", - заключает эксперт ИК.
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09 февраля 2017 года 13:30
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:33
"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг. читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:15
В среду рынок нефти в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза "быки" "подбросили" цены выше 55,50 за баррель Brent. По данным... читать дальше
.08 февраля 2017 года 18:20
Спрос на акции российских компаний со стороны нерезидентов продолжает расти, сказал в интервью "Интерфаксу" старший трейдер "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев. При этом он отметил, что российские инвесторы, напротив, стали более осторожны по отношению к акциям российских компаний, так как им сложно... читать дальше
.08 февраля 2017 года 17:40
"С начала недели цены на нефть демонстрировали снижение и к среде скорректировались до уровня $55, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Поводом для понижательной ценовой динамики стал слабый новостной фон с одновременным укреплением американской валюты. Предварительные данные по... читать дальше
.08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 11:35
"Сегодня с утра доходность UST-10 находится вблизи отметок в 2,38%-2,39% годовых, а нефть Brent пытается стабилизироваться выше значения 54,5 доллара за баррель. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных изменений котировок суверенных евробондов России, которое может ограничиться восстановлением... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:44
Падение евро/доллара ниже 1,07 – сигнал о грядущем ускорении роста. После того, как во вторник пара евро/доллар отскочила от 1,07 до 1,0750, в среду уже после полуночи началось новое падение, в результате чего пара евро/доллар падала до 1,0655. В принципе, отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев,... читать дальше
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