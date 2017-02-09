Пара доллар/рубль консолидируется вблизи зоны 59–59,20 - Промсвязьбанк

"В последние несколько дней пара доллар/рубль консолидируется вблизи зоны 59–59,20. Пока курс держится выше этих значений, логично рассматривать диапазон 59,20–60, уверен эксперт. Уход же ниже этой зоны может дать технический сигнал для продолжения тенденции к снижению в сторону отметок 58–58,50 руб./долл.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.