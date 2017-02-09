При текущем наборе факторов укрепление российской валюты вряд ли возможно - Банк "Зенит"

"Рубль выглядит стабильно относительно продолжающегося снижения нефтяных цен. При текущем наборе факторов укрепление российской валюты вряд ли возможно, однако внутренние условия выглядят поддерживающими. Центробанк вчера абсорбировал значительную часть ликвидности с денежного рынка в ответ на вливания бюджетных денег, в результате чего ставки МБК немного повысились. На следующей неделе также стартует налоговый период, на страховые взносы в среду потребуется чуть менее 0,5 трлн руб. Динамика нефтяных котировок остается волатильной: инвесторы чередуют беспокойства по соблюдению соглашения ОПЕК+ с рисками более заметного роста нефти в США. При таком новостном фоне обновить локальные максимумы в котировках вряд ли удастся. Можно говорить, что рубль вернулся в привычный ход торгов, заложив в обменные курсы факт покупки валюты для Минфина", - указывают специалисты Банка "Зенит".