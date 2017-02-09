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09 февраля 2017 года 11:43
При текущем наборе факторов укрепление российской валюты вряд ли возможно - Банк "Зенит"
"Рубль выглядит стабильно относительно продолжающегося снижения нефтяных цен. При текущем наборе факторов укрепление российской валюты вряд ли возможно, однако внутренние условия выглядят поддерживающими. Центробанк вчера абсорбировал значительную часть ликвидности с денежного рынка в ответ на вливания бюджетных денег, в результате чего ставки МБК немного повысились. На следующей неделе также стартует налоговый период, на страховые взносы в среду потребуется чуть менее 0,5 трлн руб. Динамика нефтяных котировок остается волатильной: инвесторы чередуют беспокойства по соблюдению соглашения ОПЕК+ с рисками более заметного роста нефти в США. При таком новостном фоне обновить локальные максимумы в котировках вряд ли удастся. Можно говорить, что рубль вернулся в привычный ход торгов, заложив в обменные курсы факт покупки валюты для Минфина", - указывают специалисты Банка "Зенит".
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09 февраля 2017 года 13:30
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:33
"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг. читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:15
В среду рынок нефти в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза "быки" "подбросили" цены выше 55,50 за баррель Brent. По данным... читать дальше
.08 февраля 2017 года 18:20
Спрос на акции российских компаний со стороны нерезидентов продолжает расти, сказал в интервью "Интерфаксу" старший трейдер "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев. При этом он отметил, что российские инвесторы, напротив, стали более осторожны по отношению к акциям российских компаний, так как им сложно... читать дальше
.08 февраля 2017 года 17:40
"С начала недели цены на нефть демонстрировали снижение и к среде скорректировались до уровня $55, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Поводом для понижательной ценовой динамики стал слабый новостной фон с одновременным укреплением американской валюты. Предварительные данные по... читать дальше
.08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 11:35
"Сегодня с утра доходность UST-10 находится вблизи отметок в 2,38%-2,39% годовых, а нефть Brent пытается стабилизироваться выше значения 54,5 доллара за баррель. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных изменений котировок суверенных евробондов России, которое может ограничиться восстановлением... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:44
Падение евро/доллара ниже 1,07 – сигнал о грядущем ускорении роста. После того, как во вторник пара евро/доллар отскочила от 1,07 до 1,0750, в среду уже после полуночи началось новое падение, в результате чего пара евро/доллар падала до 1,0655. В принципе, отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев,... читать дальше
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