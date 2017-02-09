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09 февраля 2017 года 10:48

Тактически на рынок давит оживление деятельности сланцевых буровиков - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Успешное размещение акций компании «Детский мир» (в ходе IPO привлечено 18,4 млрд рублей) указывает на большой стратегический интерес инвесторов к российскому фондовому рынку, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»

Андрей Верников. - Но тактически картина другая… Как только индекс ERUS подходит к декабрьскому максимуму, начинаются продажи акций. Тактически на рынок давит оживление деятельности сланцевых буровиков в США. Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти увеличились на 14,2 млн баррелей. По сообщению EIA, добыча нефти в США выросла на 0,6% до 8,978 млн баррелей в день. Это первый рост за три недели. Американские нефтяные компании увеличивают расходы и расширяют площадь проведения работ. Во вторник Parsley Energy (PE) сообщила о покупке более 70 тысяч акров на месторождении Midland Basin в Пермском бассейне у Double Eagle Energy Permian и о продаже акций для финансирования этой сделки. Ранее за последние несколько месяцев о расширении участков в Пермской бассейне также сообщили Exxon, Diamond back Energy (FANG) и Noble Energy (NBL). Министр нефти Катара не исключил возможность продления действия договора о сокращении добычи после изначально оговоренных шести месяцев. Такие заявления стимулируют сланцевые компании США увеличивать буровую активность".

График индекса развивающихся рынков EEM "бычий", но сейчас случалась небольшая приостановка в его росте, отмечает А. Верников. Она связана с небольшим охлаждением интереса к развивающимся рынкам на фоне политической неопределенности в Европе и беспокойства касательно политики Дональда Трампа. Инвесторы обеспокоены популярностью кандидата в президенты Франции Марин ле Пен, которая обещает, что Франция выйдет из еврозоны и что в стране будет проведен референдум по членству в Евросоюзе. «Тихая гавань» - это золото, а не развивающиеся рынки. В среду цены на золото обновили максимум с 11 ноября.

"Думаю, что Трамп скоро смягчит риторику в отношении торговли и валютного вопроса. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Японская сторона обещает создать рабочие места в США и увеличить военные расходы Японии. Подобные компромиссные решения смягчат беспокойства касательно политики Дональда Трампа. Зачем дразнить быка красными полотнами? По отношению к российскому рынку мы настроены позитивно. То, что его коррекция проходит в боковой форме показывает его силу. В конце весны мы увидим рост спроса на бензин в США и рост цен на нефть. Интуиция подсказывает, что драйверы роста обнаружатся еще раньше. Рынок падать не хочет", - заключает эксперт ИК.

Опубликовано: /ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"/
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