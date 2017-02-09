.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Тактически на рынок давит оживление деятельности сланцевых буровиков - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 февраля 2017 года 10:48
Тактически на рынок давит оживление деятельности сланцевых буровиков - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Успешное размещение акций компании «Детский мир» (в ходе IPO привлечено 18,4 млрд рублей) указывает на большой стратегический интерес инвесторов к российскому фондовому рынку, - подчеркивает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Но тактически картина другая… Как только индекс ERUS подходит к декабрьскому максимуму, начинаются продажи акций. Тактически на рынок давит оживление деятельности сланцевых буровиков в США. Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти увеличились на 14,2 млн баррелей. По сообщению EIA, добыча нефти в США выросла на 0,6% до 8,978 млн баррелей в день. Это первый рост за три недели. Американские нефтяные компании увеличивают расходы и расширяют площадь проведения работ. Во вторник Parsley Energy (PE) сообщила о покупке более 70 тысяч акров на месторождении Midland Basin в Пермском бассейне у Double Eagle Energy Permian и о продаже акций для финансирования этой сделки. Ранее за последние несколько месяцев о расширении участков в Пермской бассейне также сообщили Exxon, Diamond back Energy (FANG) и Noble Energy (NBL). Министр нефти Катара не исключил возможность продления действия договора о сокращении добычи после изначально оговоренных шести месяцев. Такие заявления стимулируют сланцевые компании США увеличивать буровую активность". График индекса развивающихся рынков EEM "бычий", но сейчас случалась небольшая приостановка в его росте, отмечает А. Верников. Она связана с небольшим охлаждением интереса к развивающимся рынкам на фоне политической неопределенности в Европе и беспокойства касательно политики Дональда Трампа. Инвесторы обеспокоены популярностью кандидата в президенты Франции Марин ле Пен, которая обещает, что Франция выйдет из еврозоны и что в стране будет проведен референдум по членству в Евросоюзе. «Тихая гавань» - это золото, а не развивающиеся рынки. В среду цены на золото обновили максимум с 11 ноября. "Думаю, что Трамп скоро смягчит риторику в отношении торговли и валютного вопроса. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Японская сторона обещает создать рабочие места в США и увеличить военные расходы Японии. Подобные компромиссные решения смягчат беспокойства касательно политики Дональда Трампа. Зачем дразнить быка красными полотнами? По отношению к российскому рынку мы настроены позитивно. То, что его коррекция проходит в боковой форме показывает его силу. В конце весны мы увидим рост спроса на бензин в США и рост цен на нефть. Интуиция подсказывает, что драйверы роста обнаружатся еще раньше. Рынок падать не хочет", - заключает эксперт ИК.
.
09 февраля 2017 года 13:30
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:33
"В среду единственной точкой интереса для инвесторов стала динамика нефтяного рынка. К 3 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,83 млн баррелей, при этом показатель повышается уже пятый отчет подряд. Несмотря на довольно значительный рост, данные оказались на уровне прогнозов... читать дальше
.09 февраля 2017 года 10:30
Цены на нефть продолжили снижение с уровней вторника по мере того, как снижение предложения на рынке все больше ставится под вопрос, а частично укрепившийся доллар США оказывает дополнительное давление, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Пока что обязательства... читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду изменились незначительно и без единой динамики. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают подъем в четверг. читать дальше
.09 февраля 2017 года 09:15
В среду рынок нефти в очередной раз показал противоречивую реакцию на статистику по запасам, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В течение дня актив держался под отметкой 55, а после ужасающего релиза "быки" "подбросили" цены выше 55,50 за баррель Brent. По данным... читать дальше
.08 февраля 2017 года 18:20
Спрос на акции российских компаний со стороны нерезидентов продолжает расти, сказал в интервью "Интерфаксу" старший трейдер "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев. При этом он отметил, что российские инвесторы, напротив, стали более осторожны по отношению к акциям российских компаний, так как им сложно... читать дальше
.08 февраля 2017 года 17:40
"С начала недели цены на нефть демонстрировали снижение и к среде скорректировались до уровня $55, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Поводом для понижательной ценовой динамики стал слабый новостной фон с одновременным укреплением американской валюты. Предварительные данные по... читать дальше
.08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 11:35
"Сегодня с утра доходность UST-10 находится вблизи отметок в 2,38%-2,39% годовых, а нефть Brent пытается стабилизироваться выше значения 54,5 доллара за баррель. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных изменений котировок суверенных евробондов России, которое может ограничиться восстановлением... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:44
Падение евро/доллара ниже 1,07 – сигнал о грядущем ускорении роста. После того, как во вторник пара евро/доллар отскочила от 1,07 до 1,0750, в среду уже после полуночи началось новое падение, в результате чего пара евро/доллар падала до 1,0655. В принципе, отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.