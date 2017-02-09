В начале фондовых торгов возможно коррекционное повышение - ИФ "Олма"

Внешний фон позволяет говорить о возможности некоторого коррекционного повышения в начале торгов после значительного снижения накануне, указывает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев. Глобально расстановка сил на рынке практически не изменилась. Также можно обратить снимание на акции Газпрома для среднесрочного открытия позиций. В ночь с 9-е на 10-е февраля будет пересмотрен индекс MSCI Russia. Изменения в индексе, вероятно, будут положительны для "Новатэка", НЛМК и негативны для "Магнита", "Газпрома".