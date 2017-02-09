Открытие рынка в четверг ждем в районе 2190 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent вновь поднялись выше уровня в $55 за баррель. Министр энергетики Катара Мухаммеда аль-Сада заявил о том, что предложение нефти на рынке снижается, поскольку уровень выполнения условий сделки странами ОПЕК+ очень высок, а Goldman Sachs предупредил о грядущем в 1 полугодии дефиците предложения нефти вопреки росту запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2190 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в случае улучшения внешнего фона этот фондовый индикатор вновь подтянется к "психологической отметке" в 2200 пунктов", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.