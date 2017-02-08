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08 февраля 2017 года 18:54
Российских «медведей» поддержало снижение цен на нефть - ИК "Финам"
"Среду российский фондовый рынок провел на отрицательной территории, - отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Основным поводом к продажам послужила динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent закрепилась под отметкой 55 долларов, чему поспособствовали данные по запасам нефти от API. Что же касается внешних фондовых площадок, то они также способствовали продажам в наших активах. Так, к закрытию в Европе основные индексы теряли до 0,5%, а в США за первые полчаса торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3%. В результате, к 18.00 индексы ММВБ и РТС упали на 1,4%, отступив к 2187 и 1163 пунктам соответственно. Аутсайдерами торгов выступают акции ОГК-2 и Роснефти, теряющие порядка 3,5%. Лучше рынка торгуются Полиметалл и ММК, рост которых составляет чуть менее 2%. Если же посмотреть на техническую картину в акциях ММК, стоит отметить, что они далеко ушли от основных поддержек – уровня 36 рублей и основных восходящих трендов, что говорит в пользу возможности углубления коррекции в бумаге". На валютной секции Московской биржи, несмотря на снижение цен на нефть, российский рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к 18:00 мск доллар и евро потеряли до 0,1%, торгуясь в районе 59,3 и 63,4 рубля соответственно. На международном валютном рынке пара евро/доллар смогла отыграть потери и выйти на положительную территорию, прибавляя 0,2% и поднявшись над отметкой 1,07. "В последние минуты торгов, как и в рамках вечерней сессии, основным фактором для российского рынка станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США, которые определят настроения рынка энергоносителей на ближайшие сутки, - указывает эксперт ИК. - Если они окажутся лучше ожиданий, покупатели вернутся на рынок, а нефть марки Brent сможет отыграть отметку 55 долларов. Это, в свою очередь, будет способствовать росту российских активов и позитивному открытию нашего рынка завтра утром".
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