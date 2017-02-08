Такого интереса к акциям РФ со стороны иностранцев не было очень давно - трейдер "ВТБ Капитала"

Спрос на акции российских компаний со стороны нерезидентов продолжает расти, сказал в интервью "Интерфаксу" старший трейдер "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев. При этом он отметил, что российские инвесторы, напротив, стали более осторожны по отношению к акциям российских компаний, так как им сложно поверить в то, что после успешного 2016 года рост на фондовом рынке РФ может продолжиться.

Между тем П.Зиновьев считает, что российский фондовый рынок имеет неплохой шанс продолжить рост в 2017 году, если не будет каких-либо внешних шоков.

"Внутренние катализаторы роста у российских акций есть, поэтому, если и будет негатив, он придет извне", - сказал эксперт, подчеркнув, что в ближайшие месяцы вероятность негатива ниже, чем позитива.

РУБЛЬ, НЕФТЬ, ДИВИДЕНДЫ

По словам П.Зиновьева, на российский фондовый рынок иностранцев привлекает относительно высокая дивидендная доходность, стабильный рубль, растущая нефть и впечатляющий рост котировок в прошлом году.

"Иностранные инвесторы очень позитивно смотрят на российский фондовый рынок. Такого оптимизма среди нерезидентов относительно России я не видел очень давно", - сказал эксперт.

"По моим ощущениям, в настоящее время среди нерезидентов распространено мнение, что нижний уровень цикла российская экономика прошла, теперь они ждут разворота. Кроме того, оптимизм относительно перспектив России подкрепляется ростом цен на нефть", - добавил он.

ОПЯТЬ НЕФТЬ

В целом для нефтяного рынка в настоящее время все складывается удачно.

"Одним из основных игроков на нефтяном рынке является Саудовская Аравия, а потом уже остальные страны ОПЕК. Была игра: цена не важна, важны объемы, но в итоге Саудовская Аравия сама проиграла. Саудовцы не ожидали такого сильного падения нефти. Теперь, чтобы закрыть дыры в бюджете, собираются проводить IPO крупнейшей нефтяной госкомпании Aramco. Таким образом, пока не проведут IPO, им нужна как можно более высокая цена на нефть. Поэтому Саудовская Аравия будет, как может, толкать нефтяные котировки вверх", - сказал трейдер.

Еще одним фактором, оказывающим поддержку ценам на нефть, является потенциальный возврат санкций против Ирана, что стало вероятным после избрания в президенты США Дональда Трампа, считает П.Зиновьев.

Д.Трамп резко критикует договоренность США с Ираном относительно его ядерной программы, которая была достигнута при предыдущем президенте США. Поэтому существует вероятность, что США откажется от заключенной сделки и вернет санкции против Ирана.

"Если сейчас введут санкции против Ирана, то это может привести к росту цен на нефть на $5-10", - сказал эксперт.

СНЯТИЕ САНКЦИЙ ПРИВЕДЕТ К БУРНОМУ РОСТУ РЫНКА АКЦИЙ РФ

Потенциальным драйвером роста фондового рынка РФ может стать снятие с России западных санкций, в первую очередь - американских.

"Пока Д.Трамп об этом не говорит, но нормализация отношений с Россией у него в планах есть. Думаю, что сейчас для России ситуация складывается таким образом: сюрпризы, если будут, то, скорее всего, только положительные", - полагает трейдер.

По оценкам эксперта, если с России снимут санкции, индекс РТС вырастет еще на 15%, при этом рост рынка акций будет достаточно бурный.

"Если снимают санкции, то мы увидим ралли на российском рынке акции. По моим оценкам, в текущих котировках уже отражены более высокие, чем ожидалось, цены на нефть, заложены, скажем так, ожидания какого-то позитива от администрации нового президента США. Отмена санкций в цене акций РФ сейчас еще не отражена, поэтому даже слухи о возможной отмене антироссийских санкций провоцируют рост на рынке", - сказал П.Зиновьев.

ПОИСК ПРИБЫЛЬНЫХ ИСТОРИЙ

"Я предпочитаю искать истории bottom up (недооцененные акции) со значительным потенциалом роста. Если удается найти историю роста, которую рынок еще не разглядел, это идеальный вариант", - отметил П.Зиновьев.

По его мнению, в настоящее время такие истории можно встретить даже в нефтегазовом секторе РФ, который постоянно находится на радарах инвесторов.

"Например, "Газпром" (MOEX: GAZP), который совершенно не участвует в общем росте рынка уже достаточно давно. Все инвесторы от него отвернулись, но теперь происходит переосмысление ситуации. Думаю, что если позитив относительно России сохранится, то акции "Газпрома" начнут сокращать разрыв в оценке относительно других бумаг, динамика котировок будет лучше рынка. Соответственно, на данный момент можно рекомендовать "Газпром" к покупке. Более того, могут быть приятные сюрпризы: если вдруг "Газпром" выплатит в виде дивидендов 35% от чистой прибыли по МСФО, как платит "Роснефть" (MOEX: ROSN), а это возможно, или будут продажи каких-то непрофильных активов. На такие новости будет очень хорошая реакция на рынке", - сказал эксперт.

Кроме того, в нефтегазовом секторе РФ можно сделать ставку на рост цен на нефть, купив "Роснефть", а вот "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), по мнению эксперта, в настоящее время непривлекательны для покупки.

По словам трейдера, несмотря на то, что металлургический сектор РФ очень сильно вырос в прошлом году, в нем еще есть привлекательные инвестиционные истории.

"Во-первых, многие компании в металлургическом секторе платят хорошие дивиденды. Например, "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Северсталь" (MOEX: CHMF), НЛМК (MOEX: NLMK). Кроме того, акции НЛМК, по нашим оценкам, будут включены в индекс MSCI Russia в мае, что обеспечит хороший приток новых денег в эти бумаги. Мы считаем, что ММК (MOEX: MAGN) - очень дешевая компания, которая имеет потенциал по дивидендам. Отмечу риски в "Норильском никеле". Индонезия снимает запрет на экспорт и, соответственно, надо смотреть на то, что будет происходить с никелем. Поэтому я бы рекомендовал более аккуратно подходить к инвестициям в бумаги "Норникеля", - сказал П.Зиновьев.

Как отмечает эксперт, в настоящее время можно сделать ставку на восстановление российской экономики, инвестируя в бумаги ритейлеров. Фаворитом в секторе на данный момент являются GDR Х5, подчеркнул он.

"Конечно, "Магнит" (MOEX: MGNT) - это была номер один фишка в России, настолько все ее любили, но всему приходит конец. В настоящее время перед менеджментом "Магнита" стоит большая задача, как остановить текущую тенденцию перекладки инвесторами из "Магнита" в Х5. Неплохо смотрится "Лента" (MOEX: LNTA). Тоже хорошая инвестиция. "Дикси" (MOEX: DIXY) - очень дешевая бумага, но никому не нужная. Потенциал у "Дикси" хороший, однако как они будут его раскрывать, пока сложно сказать. Покупать рано, но на радарах нужно держать", - сказал эксперт.

"Сбербанк - это самая ликвидная акция, всеми любимая, у всех вес в портфелях "выше рынка", поэтому, вполне возможно, что на росте рынка будут продавать Сбербанк (MOEX: SBER) и покупать какие-то другие истории. В то же время в акциях Сбербанка будут и всплески, например, когда в бумаги будут приходить новые деньги от фондов, которые вообще никогда Россию не смотрели. Например, был крупный американский фонд, который лет пять уже на Россию не смотрел. Вдруг заметил, что рынок растет, а у него ничего в России нет, надо срочно купить... Но он купить же не может на миллион долларов, у него там минимум $200 млн заказ. Что он купит быстро на $200 млн? Естественно, Сбербанк. Пока покупает, бумага растет, перестал, котировки упали. Вот такие истории. Таким образом, большого потенциала роста котировок акций Сбербанка пока нет", - сказал П.Зиновьев.

Эксперт отметил акции "Яндекса" (MOEX: YNDX), которые, по его мнению, после падения котировок стали очень хорошей инвестиционной идеей.

Телекоммуникационный сектор РФ в настоящее время подвержен серьезному регуляторному риску - закон Яровой.

"Данный риск до конца не учтен в котировках, потому что пока нет понимания относительно того, какой конечный вариант этого закона будет принят", - сказал П.Зиновьев.

По его словам, наиболее интересная бумага в телекоммуникационном секторе - это акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM).

"Данные бумаги абсолютно не пользуется спросом, а компания хорошая, с хорошей дивидендной доходностью, которая будет повышаться. Они приняли программу на три года, которая подразумевает с каждым годом повышение дивидендной доходности. Все выглядит неплохо, но как-то непопулярна бумага", - отметил эксперт.

По его мнению, "Ростелеком" может стать новой инвестиционной идеей в телекоммуникационном секторе. "Вот именно такие истории мне и нравятся. Когда есть хорошая компания с хорошей историей, с хорошим и понятным бизнесом, дивидендами, а не растет", - добавил трейдер.

"Если позитив относительно России сохранится, нефть не будет падать, санкции снимут, то не сможет "Ростелеком" остаться в стороне. И ре-рейтинг его акций будет очень агрессивный и быстрый. Очень хорошая бумага на перспективу", - подчеркнул он.

Обратная история в "Аэрофлоте" (MOEX: AFLT).

"Тоже хорошая и понятная компания, но ее акции на данный момент достаточно сильно выросли. Поэтому покупать "Аэрофлот" на текущих уровнях я бы не рекомендовал", - сказал П.Зиновьев.

ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ МОЖЕТ ПЕРЕБИТЬ ВЕСЬ ВНУТРЕННИЙ ПОЗИТИВ

Между тем, как бы оптимистично не выглядела ситуация внутри страны, внешний негатив может свести на нет весь позитив, если инвесторы решать распродавать рискованные активы. Хотя пока Россия в этом плане выглядит более защищенной, чем другие развивающиеся страны. Так как после наложения западных санкций из России ушли все горячие деньги, поэтому при неблагоприятном стечении обстоятельств на внешних рынках сильного обвала российских акций быть не должно, считает П.Зиновьев.

"Во-первых, есть риск коррекции на рынке акций США, однако ее ждут очень давно, а она все не происходит. В таких условиях ставить на коррекцию американского фондового рынка просто неразумно. Будем смотреть, как новый президент США Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания. Пока все, что он обещал, претворяется в жизнь очень последовательно. Инвесторам стоит следить за тем, как решения Д.Трампа будут влиять на экономику ", - сказал трейдер.

Во-вторых, стоит помнить про риск начала свертывания центробанками программы количественного смягчения. "Тут все тоже пока спокойно", - добавил он.

В-третьих, по его словам, есть риски, про которые все сейчас забыли, но они в любой момент снова могут дать о себе знать. "Например, ситуация в Европе: выборы во Франции, которые несут в себе риски ее потенциального выхода из еврозоны, проблемы в банковской системе Италии, Deutsche Bank с огромным объемом деривативов на балансе. Все это никуда не ушло. Если что-то где-то потечет, это тут же распространится по системе, и все опять вспомнят об этих проблемах. Или, например, Китай. Тут тоже проблемы никуда не делись, просто о них перестали говорить, скорее всего, только на время", - сказал П.Зиновьев.