Цена барреля Brent ниже $54 приведет к ослаблению курса рубля относительно доллара ниже значимого уровня в 60 руб./долл. - Dukascopy Bank SA

"В первой половине торговой сессии среды, 8 февраля, российские индексы акций снижались вслед за акциями нефтегазовых компаний, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, индекс ММВБ потерял 0,5% и опустился до отметки 2207 пункта, а индекс РТС снизился на 0,8%. Дополнительное давление на индекс РТС оказало ослабления курса рубля относительно доллара на 18 копеек до 59,5 руб./долл. Цены на нефть марки Brent сегодня опустились до минимальных значений за последние две недели - $54,5, что обусловлено неожиданным увеличением запасов сырой нефти в США на 14 млн барр. Европейские индексы акций корректировались вверх после выхода сильных финансовых результатов Rio Tinto за прошлый год. Сегодня в центре внимая участников торгов будет публикация официальных данных по изменению запасов сырой нефти в США. Если они вырастут более чем на 2,5 млн. барр., то высока вероятность падения цен на нефть за пределы узкого ценового коридора. В свою очередь, снижение цены барреля Brent ниже $54 приведет к ослаблению курса рубля относительно доллара ниже значимого уровня в 60 руб./долл.".