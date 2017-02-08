Российский рынок акций продолжит реагировать на нефть, поскольку другие идеи пока не прослеживаются - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций продолжит реагировать на нефть, поскольку другие идеи пока не прослеживаются. Впрочем, пересмотр индекса MSCI Russia также оказывает влияние на отдельные бумаги. Рубль к вечеру может ослабнуть на фоне завершения аукционов ОФЗ и возможного падения котировок нефти, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.