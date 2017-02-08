Возможно дальнейшее снижение наших фондовых индексов - ИК "ФИНАМ"

В первой половине торгов среды продажи на российском фондовом рынке преобладали, в результате чего он продемонстрировал уверенную негативную динамику. При этом внешний фон лишь умеренно негативен для наших активов. Так, нефть марки Brent, хоть и ушла под отметку 55 долларов, продолжает удерживать позиции под этим уровнем в ожидании данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики. Европейские же площадки движутся разнонаправлено. Во второй половине торгов как для рынка энергоносителей, так и для наших активов основным фактором станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США. Если статистика подтвердит данные API о существенном увеличении запасов, а также покажет рост добычи, продажи на рынке энергоносителей могут усилится, а нефть марки Brent уйдет в район 54 долларов. В такой ситуации "медведи" смогут сохранить инициативу, что приведет к дальнейшему снижению наших индексов и ослаблению рубля по отношению к основным мировым валютам, отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.