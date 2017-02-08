"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Аэрофлота на 29%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) на 29% - до 220 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена, так как аналитики считают, что акции "Аэрофлота" вполне могут повторить наблюдавшийся в 2016 году впечатляющий рост котировок и в текущем году.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 190,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 174,2 рубля за штуку.