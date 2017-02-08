Прогноз в 65 рублей за доллар на конец года в условиях интервенций имеет больше шансов на то, чтобы сбыться - УК "Альфа-Капитал"

Начало покупок валюты Минфином было незаметно на фоне общей волатильности рынка.$100 млн в день – эта не та сумма, которая может что-то изменить на рынке. С другой стороны, в год это уже более $20,0 млрд, что сопоставимо с размером профицита счета текущих операций. Поэтому интервенции будут серьезным фактором, влияющим на курс. При прочих равных, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов, такие интервенции означают снижение потенциала укрепления рубля, но не увеличивают существенно потенциал его ослабления. Прогноз в 65 рублей за доллар на конец года в условиях интервенций имеет больше шансов на то, чтобы сбыться.