Нефть: давление растет - УК "Альфа-Капитал"

"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент "длинной" позиции - 1 млрд баррелей, а шортов на 111 млн баррелей. Как показывает история, такая ситуация заканчивалась выходом из "боковика", и естественно, нас ждет сокращение "длинных" позиций, но для этого необходим триггер. Синтетически поддерживая цены на нефть, ОПЕК постепенно теряет влияние на рынок. Краткосрочно рынок получил поддержку от сокращения добычи до 32,3 млн баррелей в сутки, но среднесрочно частные компании начнут сильнее влиять на рынок нефти. Новостей о росте инвестиционной активности компаний становится все больше, что со временем начнет сказываться и на объемах добычи нефти. А пока компании пользуются источниками быстрого наращивания добычи, к примеру, рост буровой активности на действующих месторождениях и расконсервация отложенных проектов. Рост инвестиционной активности будет сказываться на финансовых результатах добывающих компаний, поэтому сейчас оптимальным будет "сидеть" в акциях нефтесервисных компаний, которые являются бенефициарами сложившейся ситуации", - комментирует ситуацию аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.