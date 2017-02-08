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08 февраля 2017 года 14:37
В среднесрочном плане акции «Газпрома» выглядят привлекательными - ИК "Фридом-Финанс"
"Курс доллар/рубль сегодня поднялся выше 59,50, но ажиотажа на рынке не наблюдается. Осталось непонятным, проводились ли вчера операции ЦБ на валютном рынке, на сервере раскрытия соответствующей информации данные за вчерашний день показывают нулевые объемы сделок, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. - Активность участников рынка, скорее всего, останется низкой как минимум до публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов. Впрочем, ожидания предрекают слабый рост запасов, соответственно, цена на нефть, скорее всего, останется в районе $55/барр., а доллар/рубль — в диапазоне 59,50-60. На фондовом рынке нейтральный настрой сменился слабонегативным. Поводом стало ожидание сокращение доли «Газпрома» в престижном индексе MSCI, что вызовет отток в размере примерно $200 млн. Если это подтвердится, то может быть использовано спекулянтами как повод к игре на понижение. С технической точки зрения, по акциям возможно движение к 138 руб. на горизонте недели. По страйку 140 руб. на рынке открыто большое количество путов со сроком 15 февраля, и не исключено, что эта ставка сыграет. Однако в среднесрочном плане акции «Газпрома» выглядят привлекательными. Объемы продаж растут на 12,5% в годовом выражении, и 2017 год, скорее всего, также будет рекордным по экспорту. В связи с этим коррекция, скорее всего, будет иметь непродолжительный характер. Консенсус-прогноз сейчас находится на уровне 161 руб., и я не исключаю, что в первом квартале он будет повышен минимум до 173, что вызовет приток средств в бумагу, даже несмотря на возможное снижение доли в одном из индексов". Другим заметным событием стало определение цены размещения «Детского мира» в рамках IPO. Компания оценена в 62 млрд руб., что находится на нижней границе предполагаемой оценки. Осторожность инвесторов, на взгляд эксперта, может быть связана с тем, что в размещении участвовали в основном крупные игроки, выторговавшие для себя комфортные условия. "Вместе с тем компания имеет хороший потенциал. Сеть будет открывать порядка 60-70 магазинов в год, темпы роста выручки превысят 15%. В остальном рынок, по-видимому, сохранит разнонаправленную динамику основных бумаг. Хуже будут торговаться акции финансового и сырьевого секторов. Ожидание по индексу ММВБ: 2205-2215 пунктов", - заключает эксперт ИК.
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