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08 февраля 2017 года 14:02
Достижение значений 57,60 - 56,40 в паре доллар/рубль вполне вероятно перед разворотом - "Аналитика Онлайн"
В первый день валютных интервенций Минфина, курс российской валюты снизился против американского доллара, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Однако причины этого снижения нужно искать вовсе не в действиях министерства, а в ситуации на нефтяном рынке. В прошедшую среду участники валютных торгов на московской бирже с большим ажиотажем наблюдали за заявками на покупку и продажу валюты. Все ждали прихода минфиновских денег, но покупки валюты со стороны ведомства Антона Силуанова прошли для рынка достаточно незаметно. Либо Минфин не совершал покупок, или, что более вероятно, совершал покупки равномерно в течение всего дня. Соответственно больших всплесков спроса на московской бирже мы не наблюдали. При этом негативную динамику курса российской валюты вчера определяли не действия Минфина, а падением нефтяных цен, которые впервые с конца января упали ниже 55 долларов за баррель. В среду утром на торгах московской биржи, курс доллар держится на уровне 59 рублей 50 копеек, евро торгуется в районе отметки 63 рубля 40 копеек. Индекс ММВБ держится в районе 2210 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются чуть ниже отметки 55 долларов за баррель. "Мы вчера говорили о том, что действия Минфина по покупке валюты достаточно слабо повлияют на курс российского рубля, и куда большее влияние на российский валютный рынок будет по-прежнему оказывать динамика нефтяных цен, - указывает Г. Задоя. - Напомним также, что мы дали рекомендации закрывать ранее открытые сделки на покупку по доллар/рублю в районе отметки 59,20, а также в районе отметки 59,60. Эти цели были реализованы, и сейчас, если присматриваться к покупкам против нисходящего тренда по доллар/рублю, то, на наш взгляд, стоит присмотреться к покупкам в районе уровней 57,60, либо при попытках снижения к отметке 56,40. Мы по-прежнему считаем, что достижение этих значений вполне вероятно перед разворотом в валютной паре доллар/рубль".
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