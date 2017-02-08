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08 февраля 2017 года 13:17
Консолидационные настроения на российском рынке акций могут продлиться в течение ближайшей недели - ВТБ 24
"Нефть пытается нащупать поддержку вблизи $54 за Brent, - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Доллар-рубль на подходе к 60 также должна встречать всё возрастающее сопротивление со стороны продавцов валюты. Сегодня мы ожидаем официальных итогов IPO Детского мира. Несмотря на то, что размещение происходило вблизи нижней границы изначально заявленного ценового диапазона, компания оценена весьма высоко, что является несомненным успехом для продавцов. Полагаем, что акции АФК Системы смогут дополнительно прибавить в цене. В целом продолжаем считать, что консолидационные настроения на российском рынке акций могут продлиться в течение ближайшей недели. При этом основное внимание в этот период будет уделено акциям МТС, по которым завершается срок подачи заявок на выкуп. Текущие рыночные котировки акций находятся вблизи нижней границы заявленного диапазона цены выкупа, поэтому данная тема остаётся актуальна для всех владельцев бумаг сотового оператора".
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08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 11:35
"Сегодня с утра доходность UST-10 находится вблизи отметок в 2,38%-2,39% годовых, а нефть Brent пытается стабилизироваться выше значения 54,5 доллара за баррель. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных изменений котировок суверенных евробондов России, которое может ограничиться восстановлением... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:44
Падение евро/доллара ниже 1,07 – сигнал о грядущем ускорении роста. После того, как во вторник пара евро/доллар отскочила от 1,07 до 1,0750, в среду уже после полуночи началось новое падение, в результате чего пара евро/доллар падала до 1,0655. В принципе, отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев,... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:31
"Нефть вчера продолжила корректироваться, на сегодняшнее утро фьючерс ушел ниже $55/баррель на фоне крепкого доллара и сомнений относительно эффективности действий ОПЕК+ для рынка в ближайшей перспективе ввиду угрозы роста добычи сланцевой нефти в США. Запасы сырой нефти, по данным от API,... читать дальше
.08 февраля 2017 года 09:21
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправлено в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
.08 февраля 2017 года 09:07
Накануне котировки нефти продолжили развивать нисходящее движение, утратив уровень 55 долларов за баррель Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Против актива сыграла совокупность факторов, включая фиксацию прибыли на фоне избыточных длинных позиций,... читать дальше
.07 февраля 2017 года 18:34
"Во вторник продажи евро ускорились, и валюта обновила минимумы февраля в паре с долларом. Утратив уровень 1,07, пара нащупала поддержку в районе 1,0650 и остается под сильным давлением на фоне воздействия сразу нескольких факторов. Немалый вклад в ослабление евро внесло повсеместное ралли... читать дальше
.07 февраля 2017 года 17:25
"В начале недели евро привлекает к себе повышенный интерес, однако доллар США также демонстрирует попытки восстановления по всему спектру рынка – пара доллар США/иена не смогла удержать новые минимумы ниже 112 (обратите внимание на то, что недельное "облако Ишимоку" сейчас проходит в районе... читать дальше
.07 февраля 2017 года 16:28
"Разница в доходности облигаций увеличивается в Европейском валютном союзе, - констатирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - В частности, спред доходности между 10-летними государственными облигациями Германии и... читать дальше
.07 февраля 2017 года 15:39
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке, комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путем вербальных спекуляций. Глава ФРБ... читать дальше
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