ЦБ может «притормозить» интервенции, чтобы не спровоцировать слишком активное ослабление рубля - Локо Банк

"Хотя во вторник рубль потерял примерно 0,5 к доллару, само влияние интервенций ЦБ в интересах Минфина было минимальным, - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - В основном на падение рубля повлияло общее падение спроса на рубли. В среду, учитывая падение цен на нефть накануне из-за данных по запасам в США, рубль продолжит падение, потери могут составить 0,3-0,5 руб. к доллару.

Тем не менее, сейчас цены на нефть стабилизировались и даже немного отыграли потери, поэтому эти настроения могут сдерживать ослабление национальной валюты. Учитывая общую ситуацию на валютном рынке, ЦБ может «притормозить» интервенции, чтобы не спровоцировать слишком активное ослабление".