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08 февраля 2017 года 12:34
ЦБ может «притормозить» интервенции, чтобы не спровоцировать слишком активное ослабление рубля - Локо Банк
"Хотя во вторник рубль потерял примерно 0,5 к доллару, само влияние интервенций ЦБ в интересах Минфина было минимальным, - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - В основном на падение рубля повлияло общее падение спроса на рубли. В среду, учитывая падение цен на нефть накануне из-за данных по запасам в США, рубль продолжит падение, потери могут составить 0,3-0,5 руб. к доллару. Тем не менее, сейчас цены на нефть стабилизировались и даже немного отыграли потери, поэтому эти настроения могут сдерживать ослабление национальной валюты. Учитывая общую ситуацию на валютном рынке, ЦБ может «притормозить» интервенции, чтобы не спровоцировать слишком активное ослабление".
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08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 11:35
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.08 февраля 2017 года 10:44
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.08 февраля 2017 года 10:31
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.08 февраля 2017 года 09:21
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправлено в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
.08 февраля 2017 года 09:07
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.07 февраля 2017 года 17:25
"В начале недели евро привлекает к себе повышенный интерес, однако доллар США также демонстрирует попытки восстановления по всему спектру рынка – пара доллар США/иена не смогла удержать новые минимумы ниже 112 (обратите внимание на то, что недельное "облако Ишимоку" сейчас проходит в районе... читать дальше
.07 февраля 2017 года 16:28
"Разница в доходности облигаций увеличивается в Европейском валютном союзе, - констатирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - В частности, спред доходности между 10-летними государственными облигациями Германии и... читать дальше
.07 февраля 2017 года 15:39
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке, комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путем вербальных спекуляций. Глава ФРБ... читать дальше
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