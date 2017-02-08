Роста котировок ОФЗ не стоит ждать и сегодня - Промсвязьбанк

"Полагаем, что из-за ухудшения конъюнктуры на сырьевых площадках роста котировок ОФЗ не стоит ждать и сегодня, как и значительного спроса на первичном рынке в ходе аукционов. Минфин предложит инвесторам впервые размещенный на прошлой неделе 6-летний выпуск серии 26220 в объеме 25 млрд руб. по номиналу и 15-летние ОФЗ 26218 в объеме 15 млрд руб. по номиналу. Величину спроса на среднесрочный выпуск прогнозируем на уровне 45-55 млрд руб. при средневзвешенной цене 97,3-97,4 (YTM 8,13-8,15%), на 15-летние 26218 – 20-25 млрд руб. при средневзвешенной цене 102,2-102,3 (YTM 8,39-8,41%). На сегодняшнее размещение 5-летних бондов ЧТПЗ (Ва3/–/ВВ-) серии БО-001Р-02 в объеме 5 млрд руб. (с 11:00 мск до 16:00 мск) мы смотрим более оптимистично. По-прежнему ожидаем, что оно пройдет по нижней границе ориентира по ставке 1-го купона, установленного на уровне 9,95-10,20% годовых (YTM 10,20-10,46%), поскольку желание инвесторов получить более высокую доходность возрастает при уменьшении перспектив роста на рынке классических гособлигаций", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.