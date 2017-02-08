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Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс доллара на неделе будет в диапазоне 58,5-60 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"
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08 февраля 2017 года 11:59
Курс доллара на неделе будет в диапазоне 58,5-60 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"
"На наш взгляд, ключевыми факторами, которые влияют на курс рубля, являются следующие: 1. Жесткая денежно- кредитная политика Банка России (сохранение высокого кэрри в рублевых активах поддерживает рубль), 2. покупки Минфина валюты в резервы (в моменте слабое давление на рубль, но будет усиливаться со временем), 3. высокие цены на нефть (в пользу рубля), 4. возможность отмены санкций против РФ со стороны США (аналитики оценивают возможность укрепления рубля на 5-10% в случае их отмены, но мы не верим в этот сценарий). На данный момент факторы, способствующие укреплению рубля, пока превалируют на рынке, подогретые неожиданно жестким комментарием Банка России в отношении ДКП. Ожидаем, что курс доллара на неделе будет в диапазоне 58,5-60 руб./долл.", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".
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08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 11:35
"Сегодня с утра доходность UST-10 находится вблизи отметок в 2,38%-2,39% годовых, а нефть Brent пытается стабилизироваться выше значения 54,5 доллара за баррель. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных изменений котировок суверенных евробондов России, которое может ограничиться восстановлением... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:44
Падение евро/доллара ниже 1,07 – сигнал о грядущем ускорении роста. После того, как во вторник пара евро/доллар отскочила от 1,07 до 1,0750, в среду уже после полуночи началось новое падение, в результате чего пара евро/доллар падала до 1,0655. В принципе, отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев,... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:31
"Нефть вчера продолжила корректироваться, на сегодняшнее утро фьючерс ушел ниже $55/баррель на фоне крепкого доллара и сомнений относительно эффективности действий ОПЕК+ для рынка в ближайшей перспективе ввиду угрозы роста добычи сланцевой нефти в США. Запасы сырой нефти, по данным от API,... читать дальше
.08 февраля 2017 года 09:21
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник незначительным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправлено в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду. читать дальше
.08 февраля 2017 года 09:07
Накануне котировки нефти продолжили развивать нисходящее движение, утратив уровень 55 долларов за баррель Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Против актива сыграла совокупность факторов, включая фиксацию прибыли на фоне избыточных длинных позиций,... читать дальше
.07 февраля 2017 года 18:34
"Во вторник продажи евро ускорились, и валюта обновила минимумы февраля в паре с долларом. Утратив уровень 1,07, пара нащупала поддержку в районе 1,0650 и остается под сильным давлением на фоне воздействия сразу нескольких факторов. Немалый вклад в ослабление евро внесло повсеместное ралли... читать дальше
.07 февраля 2017 года 17:25
"В начале недели евро привлекает к себе повышенный интерес, однако доллар США также демонстрирует попытки восстановления по всему спектру рынка – пара доллар США/иена не смогла удержать новые минимумы ниже 112 (обратите внимание на то, что недельное "облако Ишимоку" сейчас проходит в районе... читать дальше
.07 февраля 2017 года 16:28
"Разница в доходности облигаций увеличивается в Европейском валютном союзе, - констатирует глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - В частности, спред доходности между 10-летними государственными облигациями Германии и... читать дальше
.07 февраля 2017 года 15:39
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке, комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путем вербальных спекуляций. Глава ФРБ... читать дальше
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