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08 февраля 2017 года 11:35
Пока не ждем заметных изменений котировок суверенных евробондов России - Промсвязьбанк
"Сегодня с утра доходность UST-10 находится вблизи отметок в 2,38%-2,39% годовых, а нефть Brent пытается стабилизироваться выше значения 54,5 доллара за баррель. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных изменений котировок суверенных евробондов России, которое может ограничиться восстановлением кредитных премий с базовыми активами. Впрочем, если Минэнерго США подтвердит (в 18:30 мск) сильный роста запасов нефти за неделю, о чем сообщило вчера API (рост на 14,2 млн барр.), то давление на "черное золото" может возрасти. Дальнейшее снижение котировок нефти может начать оказывать более ощутимое влияние на российские евробонды", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.
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08 февраля 2017 года 15:10
"Отсутствие предпосылок к продолжению роста цен на нефть начинает все больше волновать инвесторов. Большое количество "лонгов" в нефти при слабой фундаментальной поддержке, плюс ОПЕК постепенно теряет способность влиять на рынок. Хедж-фонды накопили крупную "длинную" позицию в нефти. Эквивалент... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:44
Падение евро/доллара ниже 1,07 – сигнал о грядущем ускорении роста. После того, как во вторник пара евро/доллар отскочила от 1,07 до 1,0750, в среду уже после полуночи началось новое падение, в результате чего пара евро/доллар падала до 1,0655. В принципе, отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев,... читать дальше
.08 февраля 2017 года 10:31
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.08 февраля 2017 года 09:21
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.08 февраля 2017 года 09:07
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.07 февраля 2017 года 17:25
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.07 февраля 2017 года 15:39
Рынки драгоценных металлов сегодня снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США и движения вверх на американском фондовом рынке, комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Представители регуляторов продолжают влиять на рынки путем вербальных спекуляций. Глава ФРБ... читать дальше
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