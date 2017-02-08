Пока не ждем заметных изменений котировок суверенных евробондов России - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра доходность UST-10 находится вблизи отметок в 2,38%-2,39% годовых, а нефть Brent пытается стабилизироваться выше значения 54,5 доллара за баррель. В этом ключе вряд ли стоит ждать заметных изменений котировок суверенных евробондов России, которое может ограничиться восстановлением кредитных премий с базовыми активами. Впрочем, если Минэнерго США подтвердит (в 18:30 мск) сильный роста запасов нефти за неделю, о чем сообщило вчера API (рост на 14,2 млн барр.), то давление на "черное золото" может возрасти. Дальнейшее снижение котировок нефти может начать оказывать более ощутимое влияние на российские евробонды", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.