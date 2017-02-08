Ожидаем сохранения курса рубля к доллару в диапазоне 59-60 - "Нордеа Банк"

"Курс доллара ЦБ РФ составляет 59.19 (+0.48), курс евро – 63.24 (+0.08), курс бивалютной корзины 61.01 (+0.30), - напоминает аналитик "Нордеа Банка" Валерий Евдокимов. - На рынке Forex курс EUR/USD в течение дня торговался в диапазоне $1.0657-1.0754. Некоторое ослабление курса рубля можно связать с ценовой динамикой на рынке нефти. Вчера Минфин начал покупки валюты. Однако, участники рынка склоняются к мнению, что эти операции Минфина оказывают на рынок пока символический эффект. Ожидаем сохранения курса рубля к доллару в диапазоне 59-60. Текущий совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ составляет Р2696.0 млрд. (+ Р125.6 млрд.). Остатки на корсчетах Р1914.9 млрд. руб.(- Р98.5 млрд.), депозиты коммерческих банков в ЦБ Р781.1 млрд. (+ Р224.1 млрд.). руб. На рынке МБК – ставка Mosprime 1 день составила 10.03%, RUONIA – 9.77%. Ставки МБК overnight колебались в диапазоне 9.25%-9.75%. Общая ситуация на рынке была относительно стабильной".