Внутренней поддержки у рубля пока нет - Банк "Зенит"

"Начало покупок валюты Центробанком для Минфина не стоит связывать напрямую с ослаблением рубля во вторник. Объем ежедневной покупки валюты порядка $106 млн, что составляет менее 3% от среднедневного объема биржевых торгов в текущем году только парой рубль/доллар с расчетами "завтра". Покупку валюты стоит рассматривать как намерение Минфина минимизировать истощение

резервных фондов, а также как сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления рубля. Сам размер покупок пока не препятствовал бы укреплению рубля, если бы остальные факторы складывались позитивно. Единственный момент, что при ухудшении внешней конъюнктуры рубль теперь может немного более активно реагировать ослаблением на эти процессы. Главный негатив – нефтяной рынок. Цена барреля подобралась к локальным максимумам на новостях об ухудшении отношений между США и Ираном, однако удержать эти уровни так и не удалось. Рост производства нефти в США продолжается, а желание новой администрации расширить внутреннее производство только активизирует этот процесс. Внутренней поддержки у рубля пока нет. Налоговый период стартует лишь к середине следующей недели, а за счет февральских каникул пик платежей по налогам придется на последние два торговых дня февраля. Рассчитывать на рост интереса со стороны нерезидентов на рублевые активы также пока не стоит, поскольку рубль усиливает волатильность вслед за аналогичным поведением

нефтяного рынка и покупок валюты ЦБ", - комментируют ситуацию специалисты Банка "Зенит".